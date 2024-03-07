Наступний етап плей-офф Ліги конференції почався з чотирьох матчів. Звіт про них читайте на Футбол 24.

Ліга конференцій, 1/8 фіналу, перші матчі

Аякс – Астон Вілла – 0:0

Вилучення: Хойєр, 86 – Конса, 83

Мольде – Брюгге – 2:1

Голи: Стеневік, 43, Гульбрандсен, 90+2 – Де Кейпер, 84 (пен.)

Олімпіакос – Маккабі Т-А – 1:4

Голи: Ель-Каабі, 13 – Захаві, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74

Штурм – Лілль – 0:3

Голи: Девід, 28, 51, Жегрова, 71

Аякс та Астон Вілла сформували найбільш статусну пару стадії, але на полі все виглядало бідненько. Команди розписали нульову нічию, схопили по вилученню і залишили максимальну інтригу на зустріч в Бірмінгемі.

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Мольде на власному полі вигриз перевагу над Брюгге. Гол Стеневіка під завісу першого тайму вивів норвежців уперед, але гості відповіли під завісу тайму другого. Останнє слово все ж було за Мольде – 2:1. Брюгге за тиждень матиме шанс на домашній реванш.

Фанати Олімпіакоса стали свідками тотального приниження від Маккабі Т-А. Кривдники Зорі продовжують розкішний єврокубковий похід, розгромивши 47-разового чемпіона Греції у його ж лігві. 37-річний Захаві дублем вийшов у лідери бомбардирських перегонів (7 голів).

Дублем відзначився і Джонатан Девід, який з Ліллем не відчув спротиву Штурма. Втім, найкрасивіший гол матчу в активі Жегрови – косовар з гострого кута закрутив у дев'ятку. Перемога 3:0 фактично гарантує підопічним Фонсеки місце у чвертьфіналі.

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