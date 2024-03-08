В четверг состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/8 финала, первые матчи

Динамо Загреб – ПАОК – 2:0

Голы: Петкович, 37, 71

Маккаби Хайфа – Фиорентина – 3:4

Голы: Сек, 13, Кинда, 29, Халаили, 67 – Нзола, 2, Белтран, 59, Мандрагора, 73, Барак, 90+5

Удаление: Шоу, 81 (Маккаби, вторая желтая карточка)

Унион Сент-Жилуаз – Фенербахче – 0:3

Голы: Батшуайи, 20, Остерволде, 84, Тадич, 90+4 (п.)

Серветт – Виктория Пльзень – 0:0

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Загребское Динамо сделало мощный шаг к выходу в четвертьфинал Лиги конференций. "Клетчатые" на своем поле уверенно одолели греческий ПАОК. Бруно Петкович оформил по голу в каждом из таймов, поставив перед экс-звездами УПЛ – Тайсоном и Томашем Кендзера – непростую задачу на ответный матч.

Сумасшедшее шоу в Будапеште выдали Маккаби Хайфа и Фиорентина. Номинальные хозяева пропустили уже на второй минуте, но на перерыв ушли побеждая 2:1. После перерыва команды обменялись голами, а в середине тайма Мандрагора восстановил статус-кво. За 10 минут до завершения матча Шоу заработал вторую желтую карточку, оставив израильтян в меньшинстве. Маккаби держался, но не устоял – в добавленное время Барак вырвал для Фиорентины победу.

Фенербахче на выезде разгромил Унион Сент-Жилуаз. Лидер Лиги Жупиле умудрился проглотить три сухих мяча и, фактически, завершил свои выступления в еврокубках. Отыграть такой гандикап на Шюкрю Сараджоглу будет чрезвычайно трудно.

В еще одном матче Серветт расписал безголевую ничью с Викторией Пльзень, перенеся судьбу путевки в четвертьфинал на ответный матч.

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