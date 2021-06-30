Керманичем команди став Вінченцо Італьяно, інформує офіційний сайт "фіалок". Контракт розрахований на два роки.

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У травні Фіорентина домовилася з Гаттузо, однак співпраця завершилася провалом. Ріно не знайшов спільної мови з керівництвом і покинув посаду вже через 22 дні, не провівши жодного матчу. Друга спроба завершилася запрошенням 43-річного Італьяно, який вивів Спецію в Серію А і зміг зберегти команду в еліті.

Додамо, що минулий сезон Фіорентина завершила на 13-й сходинці чемпіонату, здобувши 40 очок.

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