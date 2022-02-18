"Фіорентина і Наполі пропонували кращі фінансові умови": Де Дзербі пояснив, чому обрав Шахтар
Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів про своє ставлення до Ріната Ахметова.
"Президенту Шахтаря мало, щоб команда просто бігала. Він хоче, щоб ми вигравали красиво. Цього хочу і я. В Україні більшість команд ставлять автобус біля своїх воріт. На щастя, мій президент надає перевагу атакувальному футболу.
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Мені пропонували кращі фінансові умови у Фіорентині та Наполі. Але я обрав Шахтар. Мені важливо, що президент і я однаково дивимося на те, як має розвиватись клуб", – цитує Де Дзербі Олександр Денисов у своєму Instagram.
Зауважимо, підопічні італійця наразі лідирують в Прем'єр-лізі, випереджаючи Динамо на 2 пункти. 26 лютого "гірники" проведуть перший матч другої частини сезону, суперником буде Металіст 1925.
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