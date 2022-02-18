Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів про своє ставлення до Ріната Ахметова.

"Президенту Шахтаря мало, щоб команда просто бігала. Він хоче, щоб ми вигравали красиво. Цього хочу і я. В Україні більшість команд ставлять автобус біля своїх воріт. На щастя, мій президент надає перевагу атакувальному футболу.

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Мені пропонували кращі фінансові умови у Фіорентині та Наполі. Але я обрав Шахтар. Мені важливо, що президент і я однаково дивимося на те, як має розвиватись клуб", – цитує Де Дзербі Олександр Денисов у своєму Instagram.

Зауважимо, підопічні італійця наразі лідирують в Прем'єр-лізі, випереджаючи Динамо на 2 пункти. 26 лютого "гірники" проведуть перший матч другої частини сезону, суперником буде Металіст 1925.

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