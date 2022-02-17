"Донецьк може бути лише в єдиній Україні", – Ахметов назвав свою футбольну мрію
Президент Шахтаря Рінат Ахметов поностальгував за рідним містом.
"Маю мрію, щоб на Донбас Арені звучав гімн Ліги чемпіонів. Щоб там виступали найкращі команди світу. Щоби там, як і раніше, були Манчестер, Барселона. Я думаю, за цим всім сумують наші вболівальники.
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Я вже сказав, що хочу, щоб Донецьк, Донбас був дуже щасливим, а щасливим він може бути лише в єдиній Україні. Тому, дай Боже, щоб Донбас, Донецьк швидше повертався до єдиної України, щоб там люди жили, а не виживали, і щоб там завжди звучав гімн Ліги чемпіонів. Коли вчора я їхав із Запоріжжя та побачив "Донецьк, 100 км" у мене мало не зупинилося серце. Я вперше за 8 років так поряд із Донецьком", – цитує Ахметова сайт Шахтаря.
Нагадаємо, після початку війни на Донбасі у 2014-му Шахтар перебрався до Києва.
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