"Маю мрію, щоб на Донбас Арені звучав гімн Ліги чемпіонів. Щоб там виступали найкращі команди світу. Щоби там, як і раніше, були Манчестер, Барселона. Я думаю, за цим всім сумують наші вболівальники.

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Я вже сказав, що хочу, щоб Донецьк, Донбас був дуже щасливим, а щасливим він може бути лише в єдиній Україні. Тому, дай Боже, щоб Донбас, Донецьк швидше повертався до єдиної України, щоб там люди жили, а не виживали, і щоб там завжди звучав гімн Ліги чемпіонів. Коли вчора я їхав із Запоріжжя та побачив "Донецьк, 100 км" у мене мало не зупинилося серце. Я вперше за 8 років так поряд із Донецьком", – цитує Ахметова сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після початку війни на Донбасі у 2014-му Шахтар перебрався до Києва.

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