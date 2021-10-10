"Ми були фаворитами матчу. Перший тайм був за нами. Ми грали чудово.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Були приємно бачити за рахунку 2:1, як наші хлопці пресингували. Опорна зона була за нами. Приємно, що втримали результат. На цю гру хлопці чудово налаштувалися. Дуже сподобалося, як взаємодіяли Ярмоленко та Яремчук. Ми довели, що в нас – команда", – розповів екс-хавбек в ефірі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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