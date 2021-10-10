Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне – телеэксперт Евгений Левченко прокомментировал победу "сине-желтых" над сборной Финляндии (2:1) в 7-м туре квалификации к чемпионату мира-2022.

"Мы были фаворитами матча. Первый тайм был за нами. Мы играли замечательно.

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Были приятно видеть при счете 2:1, как наши ребята прессинговали. Опорная зона была за нами. Приятно, что удержали результат. На эту игру ребята прекрасно настроились. Очень понравилось, как взаимодействовали Ярмоленко и Яремчук. Мы доказали, что у нас – команда", – рассказал экс-хавбек в эфире Футбол 1/2/3.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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