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Фінал Кубка України проведуть в іншому місті – відомі новий господар і дата

21:37 820 Читать на русском
Фінал Кубка України проведуть в іншому місті – відомі новий господар і дата
Минай – Динамо у минулорічному розіграші Кубка / Сайт господарів

Президент УАФ Андрій Павелко поділився новими планами проведення вирішального матчу за Кубок України 2019/20.

"Виконком УАФ підтримав рішення про проведення 8 липня фіналу Кубка України-2019/2020 на Арені Львів, яка раніше була заявлена резервним стадіоном цьогорічного розіграшу турніру.

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А в Тернополі фінал Кубку ми обов’язково проведемо наступного року, коли, сподіваюсь, вже ніщо не завадить місцевим вболівальникам насолодитись вирішальним матчем змагань", – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, півфінальними парами Кубка України є Маріуполь – Ворскла та Минай – Динамо.

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Головне Кубок України Арена Львів УАФ Андрій Павелко
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