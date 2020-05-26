Финал Кубка Украины проведут в другом городе – известны новый хозяин и дата

Президент УАФ Андрей Павелко поделился новыми планами проведения решающего матча за Кубок Украины 2019/20.

"Исполком УАФ поддержал решение о проведении 8 июля финала Кубка Украины-2019/2020 на Арене Львов, которая ранее была заявлена резервным стадионом нынешнего розыгрыша турнира.

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А в Тернополе финал Кубка мы обязательно проведем в следующем году, когда, надеюсь, уже ничто не помешает местным болельщикам насладиться решающим матчем соревнований", – написал Павелко в Facebook.

Напомним, полуфинальными парами Кубка Украины являются Мариуполь – Ворскла и Минай – Динамо.

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