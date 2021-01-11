Нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов може покинути бельгійський клуб всього через півроку після приходу.

Українець може стати жертвою нещодавнього трансферу Іломбе Мбойо, який приєднався до Сент-Трюйдена 8-го січня.

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Тепер у команді є аж 5 нападників, і саме Філіппов є головним кандидатом на відхід, повідомляє Voetbalprimeur. Зазначимо, що контракт українця розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Філіппов приєднався до Сент-Трюйдена наприкінці вересня. За цей час нападник провів 11 матчів, записавши до свого активу гол та 4 асисти.

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