Бельгійський клуб підписав угоду із форвардом терміном на 1,5 роки. Сент-Трюйден не розкриває суму трансферу, проте Transfermarkt інформує, що клуб заплатив 250 тисяч євро.

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Мбойо виступатиме за Сент-Трюйден під 7 номером, повідомляє офіційний сайт клубу. Цей трансфер однозначно вплине на ігровий час українця Олександра Філіппова, який грає якраз на позиції центрального нападника.

До слова, Мбойо провів 19 матчів у поточному сезоні у складі Кортрейка, записавши до свого активу 8 голів та 4 асисти.

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