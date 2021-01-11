Филиппов может покинуть Сент-Трюйден после прихода нового конкурента
10:16 - Читати українською
Нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов может покинуть бельгийский клуб всего через полгода после прихода.
Украинец может стать жертвой недавнего трансфера Иломбе Мбойо, который присоединился к Сент-Трюйдену 8-го января.
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Теперь в команде есть аж 5 нападающих, и именно Филиппов является главным кандидатом на уход, сообщает Voetbalprimeur. Отметим, что контракт украинца рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, Филиппов присоединился к Сент-Трюйдену в конце сентября. За это время нападающий провел 11 матчей, записав в свой актив гол и 4 ассиста.
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