Нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов может покинуть бельгийский клуб всего через полгода после прихода.

Украинец может стать жертвой недавнего трансфера Иломбе Мбойо, который присоединился к Сент-Трюйдену 8-го января.

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Теперь в команде есть аж 5 нападающих, и именно Филиппов является главным кандидатом на уход, сообщает Voetbalprimeur. Отметим, что контракт украинца рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Филиппов присоединился к Сент-Трюйдену в конце сентября. За это время нападающий провел 11 матчей, записав в свой актив гол и 4 ассиста.

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