Чемпіонат Бельгії, 30-й тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голи: Буату, 55 – Дост, 13, Ланг, 35

Вилучення: Назон, 86 (С)

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Ще до свистка на перерву гостям вдалось зняти усі питання щодо розподілу очок завдяки голам Баса Доста та Ноа Ланга.

На початку другого тайму гостям гравці Сент-Трюйдена голом відновили інтригу, але зрівняти рахунок господарям так і не вдалось. У стартовому складі після тривалої перерви вийшов захисник Брюгге Едурад Соболь, який був замінений на 74-й хвилині.

Брюгге продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Бельгії, відірвавшись від Гента на 4 очки, Сент-Трюйден залишився 15-м.

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