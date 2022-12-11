Після перемоги "Атласних левів" над Португалією марокканські фанати влаштували справжнє божевілля, святкуючи вихід своєї збірної у півфінал чемпіонату світу-2022. Вперше в історії команда з Африки пробилася у топ-4 Мундіалю.

Роналду ледь не вдарив фаната після вильоту Португалії з ЧС-2022 – відео

Особливе повідомлення уболівальники мали для Кріштіану Роналду. Фанати з міста Марракеш стали героями соцмереж. Хлопці відчайдушно намагалися знайти 5-разового володаря "Золотого м'яча", театрально зазирнувши навіть у головний убір, після чого у стрибку зобразили фірмове святкування Кріштіану.

До слова, Роналду так і не забив жодного гола у плей-офф чемпіонатів світу. Кріштіану 8 разів грав у матчах "на виліт", але жодного разу не зумів вразити ворота суперників. Загалом в активі португальця 8 голів на Мундіалях – усі на груповій стадії.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022