Після переможної зустрічі зі скандинавами наставник "жовто-синіх" опублікував радісний допис у своєму Instagram.

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"Ми бажали цього і перемогли, показали силу та норов! Нумо в чвертьфінал... всі разом", – йдеться у пості Андрія Шевченка. У коментарях під ним легендарний португалець Луїш Фігу написав: "Вітаю, мій друже".

Нагадаємо, Україна здобула мінімальну перемогу над Швецією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи (2:1). У чвертьфіналі, 3 липня, "жовто-сині" зустрінуться з національною командою Англії.

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