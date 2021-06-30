"Тиск на збірну України після матчу з Австрією? Гадаю, що команда сама його собі влаштувала, тому що ми відчували підтримку наших уболівальників, співвітчизників. У поєдинку зі Швецією ми мали віддати заради перемоги всі сили. Після гри в роздягальні була неймовірна атмосфера. Я думаю, що зайві слова не були потрібні.

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З того моменту, коли ми дізналися, що залишаємося на Євро та зіграємо зі шведами, ми почали працювати над цією тактикою. За схемою в п’ять захисників ми грали і проти Франції на виїзді, вона принесла нам користь. Зі шведами вся команда билася, як 40 мільйонів українців.

Серія пенальті? Я був упевнений, що команда дотисне. Проте на випадок післяматчевої серії в мене був один секрет. На пляшці був написаний список гравців збірної Швеції та куди вони пробивають 11-метрові.

Шведи двічі влучили в каркас? У нас теж була стійка, було багато моментів, які ми не реалізували. Протягом усього часу ми контролювали гру, припускалися меншої кількості помилок біля наших воріт. Зважаючи на всі наші помилки в поєдинках групового етапу, сьогодні футбольний бог був із нами.

Травма Бєсєдіна? Я бачив фото зіткнення після гри – це було жахливо. Уся команда підтримала Артема. Я бажаю йому здоров’я. Він до цього йшов довго – сам казав, що Євро без нього не відбудеться. Незважаючи на травму, він нам дуже допоміг, залишив команду суперників удесятьох. Бажаю, щоб ця травма не була важкою", – цитує Бущана офіційний сайт УАФ.

До слова, Георгій став одним з героїв матчу, неодноразово рятуючи нашу команду після пострілів шведів. Перемога вивела збірну України на Англію, з якою "синьо-жовті" зустрінуться 3 липня у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

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