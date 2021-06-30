После победной встречи со скандинавами наставник "желто-синих" опубликовал радостный пост в своем Instagram.

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"Мы желали этого и выиграли, показали силу и нрав! Давайте пойдём в четвертьфинал… все вместе", – говорится в посте Андрея Шевченко. В комментариях под ним легендарный португалец Луиш Фигу написал: "Поздравляю, мой друг".

Напомним, Украина завоевала минимальную победу над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы (2:1). В четвертьфинале, 3 июня, "желто-синие" встретятся с национальной командой Англии.

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