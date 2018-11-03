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Фігу порівняв Роналду і Роналдо та назвав кращого

2 листопада 22:49 462 Читать на русском
Фігу порівняв Роналду і Роналдо та назвав кращого
Кріштіану Роналду / Соцмережі

Легендарний екс-гравець Реала Луїш Фігу поділився своєю думкою щодо Кріштіану Роналду та бразильця Роналдо.

"Роналду забиває багато голів ударами головою, але вони обидва приголомшливі футболісти. Поки Роналду продовжує грати, я буду говорити, що номером один у чужих воріт був Роналдо.

Роналдо тренуватиметься з Вальядолідом, який нещодавно придбав

Хоча вони обидва гарантують голи. Головне, створити для них момент, а потім вони розберуться", – цитує Луїша Фігу іспанське видання AS.

Роналду за 10 турів завдав по воротах суперника на 25 ударів більше, ніж будь-який інший гравець Серії А

Зауважимо, що Луїш Фігу перетинався з бразильцем Роналдо у 2002-2005 роках, коли вони обоє виступали за мадридський Реал. З Кріштіану Роналду Фігу грав за збірну Португалії.

Теги
Іспанія Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Роналдо Луїш Фігу
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