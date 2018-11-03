Фигу сравнил Роналду с Роналдо и назвал лучшего

Легендарный экс-игрок Реала Луиш Фигу поделился своим мнением относительно Криштиану Роналду и бразильца Роналдо.

"Роналду забивает много голов ударами головой, но они оба потрясающие футболисты. Пока Роналду продолжает играть, я буду говорить, что номером один у чужих ворот был Роналдо.

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Хотя они оба гарантируют голы. Главное, создать для них момент, а потом они разберутся", – цитирует Луиша Фигу испанское издание AS.

Роналду за 10 туров нанес по воротам соперника на 25 ударов больше, чем любой другой игрок Серии А

Заметим, что Луиш Фигу пересекался с бразильцем Роналдо в 2002-2005 годах, когда они оба выступали за мадридский Реал. С Криштиану Роналду Фигу играл за сборную Португалии.