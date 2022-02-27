Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) згідна зі збірними Швеції та Польщі, які відмовилися виходити на одне поле з росіянами.

Європейці хочуть відсторонитися від представників країни-окупанта.

Чехія схильна ігнорувати Росію разом з Польщею та Швецією – європейські збірні чекають реакції ФІФА

"FIFPro підтримує гравців та асоціації чоловічих збірних Швеції та Польщі у їхній відмові грати проти Росії у майбутніх відбіркових матчах чемпіонату світу з футболу. Їхня позиція для участі в змаганнях має бути гарантована з огляду на вторгнення Росії в Україну", – йдеться в заяві FIFPro.

Нагадаємо, півфінали та фінали європейського плей-офф відбору ЧС заплановані на кінець березня. Росіяни мали приймати Польщу (цього вже точно не буде), а в паралельній зустрічі Чехія гостювати у шведів.

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