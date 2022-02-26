Чехія схильна ігнорувати Росію разом з Польщею та Швецією – європейські збірні чекають реакції ФІФА
Росія ризикує опинитися в чемпіонаті зі своїми жалюгідними партнерами.
Футбольна асоцація Чехії на своєму офіційному сайті оприлюднила позицію щодо березневих матчів плей-офф відбору ЧС.
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Наразі чехи обговорюють бойкот Росії і схильні повторити рішення Польщі та Швеції. Ці збірні вже заявили, що виходити на одне поле з росіянами не будуть. Європейські команди чекають рішення ФІФА та УЄФА щодо збірної, яка представляє країну-агресора.
Нагадаємо, півфінали та фінал європейського плей-офф відбору ЧС заплановані на кінець березня. Росіяни мали приймати Польщу (цього вже точно не буде), а в паралельній зустрічі Чехія гостювати у шведів.
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