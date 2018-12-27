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ФІФА змінила правила допінг-контролю

22:33 17 Читать на русском
ФІФА змінила правила допінг-контролю
Джанні Інфантіно / фото: Reuters

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оприлюднила важливі зміни в антидопінгових правилах, які наберуть чинності 19 січня.

Нововведення будуть стосуватися важливих організаційних моментів. Під час перерви матчу буде проводитися закрите жеребкування для гравців, які будуть змушені здати допінг-пробу.

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Футболісти будуть дізнаватися про результати жеребкування після матчу, після чого твідразу ж буде проведена процедура взяття допінг-проби.

Зазначається, що ці зміни більш адаптовані до загальних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

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Новий механізм допінг-проб буде введений в матчах всіх турнірів, які проводяться під егідою ФІФА.

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