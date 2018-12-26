ФІФА може ввести санкції проти РФС через участь клубів у Кубку Криму

Федерація національних та континентальних футбольних асоціацій розпочала розслідування проти Російського футбольного союзу.

ФІФА може покарати РФС через участь клубів у змаганнях за Кубок Криму. Зокрема, йдеться про клуби Анжи-2 та Сокол, які взяли участь у матчах Кубка Криму, інформує телеграм-канал Мутко против.

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Усі матчі розіграшу проводились на території анексованого півострову, який ФІФА та УЄФА не визнають територією Російської Федерації. У міжнародній федерації футболу впевнені, що участь двох російських клубів в кримському турнірі була погоджена з футбольним союзом. І якщо ФІФА зможе це довести, то РФС чекають дуже серйозні санкції.

Зазначимо, у 2014 році УЄФА заборонив кримським клубам грати матчі під егідою Російського футбольного союзу.

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