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ФІФА може ввести санкції проти РФС через участь клубів у Кубку Криму

10:49 916 Читать на русском
ФІФА може ввести санкції проти РФС через участь клубів у Кубку Криму
Вболівальники збірної Росії / Фото з соцмереж

Федерація національних та континентальних футбольних асоціацій розпочала розслідування проти Російського футбольного союзу.

ФІФА може покарати РФС через участь клубів у змаганнях за Кубок Криму. Зокрема, йдеться про клуби Анжи-2 та Сокол, які взяли участь у матчах Кубка Криму, інформує телеграм-канал Мутко против.

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Усі матчі розіграшу проводились на території анексованого півострову, який ФІФА та УЄФА не визнають територією Російської Федерації. У міжнародній федерації футболу впевнені, що участь двох російських клубів в кримському турнірі була погоджена з футбольним союзом. І якщо ФІФА зможе це довести, то РФС чекають дуже серйозні санкції.

Зазначимо, у 2014 році УЄФА заборонив кримським клубам грати матчі під егідою Російського футбольного союзу.

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Теги
Головне Анжи Анжи Росія ФІФА Крим РФС Кримський футбольний союз
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