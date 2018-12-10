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ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй

14:49 580 Читать на русском
ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй
Звонімір Бобан / фото: ФІФА

На першому засіданні робочої групи в Парижі заступник генерального секретаря ФІФА Звонімір Бобан озвучив питання, які розгляне чергове засідання ради організації.

Робочій групі доручено розглянути технічні і спортивні питання, що стосуються двох турнірів.

Перший: оновлений Клубний чемпіонат світу – календар, формат, кількість команд-учасниць, розподіл путівок;

Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018

Другий: всесвітня Ліга націй – календар, формат, вплив турніру на кваліфікаційні матчі в регіональних конфедераціях.

Чергове засідання ради ФІФА пройде 15 березня 2019 року в Майамі і там робоча група презентує відповідні пропозиції щодо реформ.

Підсумки Ліги націй: невдачі фаворитів та призерів ЧС-2018, несподіванки і сенсації або Чи виправдав турнір сподівання

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Головне Світ Клубний чемпіонат світу ФІФА
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