ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй

На першому засіданні робочої групи в Парижі заступник генерального секретаря ФІФА Звонімір Бобан озвучив питання, які розгляне чергове засідання ради організації.

Робочій групі доручено розглянути технічні і спортивні питання, що стосуються двох турнірів.

Перший: оновлений Клубний чемпіонат світу – календар, формат, кількість команд-учасниць, розподіл путівок;

Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018

Другий: всесвітня Ліга націй – календар, формат, вплив турніру на кваліфікаційні матчі в регіональних конфедераціях.

Чергове засідання ради ФІФА пройде 15 березня 2019 року в Майамі і там робоча група презентує відповідні пропозиції щодо реформ.

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