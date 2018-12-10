ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй

На першому засіданні робочої групи в Парижі заступник генерального секретаря ФІФА Звонімір Бобан озвучив питання, які розгляне чергове засідання ради організації.
Робочій групі доручено розглянути технічні і спортивні питання, що стосуються двох турнірів.
Перший: оновлений Клубний чемпіонат світу – календар, формат, кількість команд-учасниць, розподіл путівок;
Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018
Другий: всесвітня Ліга націй – календар, формат, вплив турніру на кваліфікаційні матчі в регіональних конфедераціях.
Чергове засідання ради ФІФА пройде 15 березня 2019 року в Майамі і там робоча група презентує відповідні пропозиції щодо реформ.
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