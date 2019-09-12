ФІФА збільшила кількість учасників фінального турніру чемпіонату світу серед жіночих команд

З розширенням кількості учасників чемпіонату світу 2023 року серед жінок у збірної України підвищуються шанси нарешті дебютувати на мундіалі.

Рада ФІФА одностайно проголосувала за пропозицію збільшити кількість команд, які братимуть участь у чемпіонаті світу серед жінок 2023 року. Тепер до фінальної частини турніру потраплять не 24, а 32 команди, повідомляє УАФ.

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Кваліфікаційні матчі ЧС-2023 проходитимуть у 2021-2022 роках. Рішення ФІФА про розширення списку учасників фіналу світової першості підвищує шанси жіночої збірної України нарешті дебютувати на мундіалі.

Нагадаємо, жіноча збірна України намагалася пробитися до фінальної частини ЧС шість разів, і, на жаль, поки що їй цього зробити не вдалося. Тричі синьо-жовті виходили до плей-офф кваліфікації, однак там щоразу поступалися: у 1999 році – Німеччині (0:5, 1:1), у 2011-му – Норвегії (0:1, 0:2) та Італії (0:3, 0:0), у 2015-му – знову Італії (1:2, 2:2).

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Наразі ж головна жіноча команда країни бере участь у відборі до Євро-2021. Підопічні Наталії Зінченко виступають у групі I разом зі збірними Німеччини, Ірландії, Чорногорії та Греції. Українки невдало стартували у відбірному турнірі, поступившись у Львові восьмиразовим чемпіонкам Європи, німкеням (0:8).

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