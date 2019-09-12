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ФИФА увеличила количество участников финального турнира чемпионата мира среди женских команд

12 сентября 23:59 6 Читати українською
ФИФА увеличила количество участников финального турнира чемпионата мира среди женских команд
Женская сборная Украины / Фото: Е. Кравс

С расширением числа участников чемпионата мира 2023 года среди женщин у сборной Украины повышаются шансы наконец дебютировать на мундиале.

Совет ФИФА единодушно проголосовал за предложение увеличить количество команд, которые примут участие в чемпионате мира среди женщин 2023 года. Теперь в финальную часть турнира попадут не 24, а 32 команды, сообщает УАФ.

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Квалификационные матчи ЧМ-2023 будут проходить в 2021-2022 годах. Решение ФИФА о расширении списка участников финала мирового первенства повышает шансы женской сборной Украины наконец дебютировать на мундиале.

Напомним, женская сборная Украины пыталась пробиться в финал ЧМ шесть раз, и, к сожалению, пока ей этого сделать не удалось. Трижды сине-желтые выходили в плей-офф квалификации, однако там каждый раз уступали: в 1999 году – Германии (0:5, 1:1), в 2011-м – Норвегии (0:1, 0:2) и Италии (0:3, 0:0), в 2015-м – снова Италии (1:2, 2:2).

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Пока же главная женская команда страны участвует в отборе к Евро-2021. Подопечные Натальи Зинченко выступают в группе I вместе со сборными Германии, Ирландии, Черногории и Греции. Украинки неудачно стартовали в отборочном турнире, уступив во Львове восьмикратным чемпионка Европы, немкам (0:8).

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