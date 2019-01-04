"Заробляю трохи більше, ніж продавець", – найкраща футболістка України

Дарія Апанащенко вшосте отримала звання найсильнішої футболістки України, проте, як виявилось, не все так добре у цій сфері.

"Мені дуже приємно, що функціонери, тренери та футболістки проголосували саме за мене. Я навіть не очікувала, що здобуду цей приз. Тепер розумію, що недаремно присвятила своє життя футболу.

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Із самого дитинства люблю футбол. Мої подруги в дитинстві бавилися ляльками, а мене цікавив цей спорт. Ми з братом активно ганяли м'яча на подвір'ї. У шість років стала займатися у футбольному гуртку, а вже в 16 років розпочала професійну кар'єру.

Зарплати у жіночому футболі в Україні? Я виступаю у найсильнішій українській команді, регулярно захищаю кольори національної збірної, але зарплата в мене смішна. Скажу так: отримую трішки більше грошей, аніж продавець продуктового магазину. Та це мене не зупиняє, адже люблю футбол і рада, що маю можливість займатися улюбленою справою професійно", – цитує Дарію видання expres.