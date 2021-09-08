Хавбек Борусії Д Джуд Беллінгем став трансферною метою Ліверпуля на наступне літо.

Холанд та Беллінгем / фото з відкритих джерел

Ліверпуль готує пропозицію в розмірі 80 млн фунтів стерлінгів на наступне літнє трансферне вікно заради Беллінгема, повідомляє Daily Star.

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Мерсисайдці випереджають принципового суперника – Манчестер Юнайтед – у боротьбі за англійця. Наставник Ліверпуля Юрген Клопп зробив Беллінгема головною трансферною метою "червоних", вважаючи його ідеальним варіантом для підсилення півзахисту.

До слова, у поточному сезоні Джуд провів 5 матчів у складі Борусії Д в усіх змаганнях, у яких забив 1 м'яч та віддав 3 асисти.

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