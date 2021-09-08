Клубы АПЛ могут серьезно пострадать из-за того, что не отпустили своих бразильских легионеров в расположение национальной команды.

Конфедерация футбола Бразилии пожаловалась в ФИФА на клубы АПЛ, которые не отпустили представителей "селесао" на матче отбора к ЧМ-2022, сообщает BBC. Поэтому клубам запрещено выпускать этих игроков в следующем туре АПЛ – запрет будет действовать в течение 5 дней.

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Среди них оказались достаточно статусные футболисты: Эдерсон и Габриэль Жезус из Манчестер Сити, Алиссон, Фабинью и Фирмино из Ливерпуля, Тьягу Силва из Челси, Рафинья из Лидса и Фред из Манчестер Юнайтед.

Досталось и Вулверхэмптону, Ньюкасла и Уотфорду – клубы не отпустили Рауля Хименеса, Альмирона и Сиерральту в расположение сборных Мексики, Парагвая и Чили соответственно.

Интересно, что наказание обошло стороной Эвертон, который не отпустил Ришарлисона в сборную Бразилии. Спасло то, что "ириски" отпустили нападающего на Олимпиаду, из-за чего у Конфедерации футбола Бразилии нет претензий к клубу. Добавим, что переговоры между ФИФА и АПЛ продолжаются, поэтому клубы не воспринимают наказание как свершившийся факт.

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