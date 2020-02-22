"Я навіть не буду прати футболку після обіймів з Мессі": Брейтвейт поділився емоціями від дебюту за Барселону

Нападник Барселони Мартін Брейтвейт оцінив свій дебют у матчі проти Ейбара (5:0).

"Це було надзвичайно, мрія здійснилася. Я трохи нервувався, було якесь нетерпіння. Я дуже радий нашій перемозі. Вболівальники мене дуже добре прийняли, і я пишаюся тим, що я тут.

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Мессі привітав мене. Він здається чудовою людиною, хоче, щоб я був спокійним. Він намагався шукати мене кількома передачами, коли я вийшов. Я навіть не буду прати футболку після обіймів з Мессі. Варто визнати, що я був здивований, коли 15 днів тому дізнався про шанс перейти в Барселону. Це був хороший матч, впевнений, що голи прийдуть, тому я не хвилююсь", – цитує Брейтвейта Mundo Deportivo.

Данець отримав від Кіке Сетьєна 20 хвилин і встиг взяти участь у голах Артура та Мессі під завісу зустрічі.

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