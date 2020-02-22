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"Я навіть не буду прати футболку після обіймів з Мессі": Брейтвейт поділився емоціями від дебюту за Барселону

21:19 570 Читать на русском
"Я навіть не буду прати футболку після обіймів з Мессі": Брейтвейт поділився емоціями від дебюту за Барселону
Мессі та Брейтвейт / Mundo Deportivo

Нападник Барселони Мартін Брейтвейт оцінив свій дебют у матчі проти Ейбара (5:0).

14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур
 
14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур

"Це було надзвичайно, мрія здійснилася. Я трохи нервувався, було якесь нетерпіння. Я дуже радий нашій перемозі. Вболівальники мене дуже добре прийняли, і я пишаюся тим, що я тут.

Покер геніального Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Ейбар – 5:0

Мессі привітав мене. Він здається чудовою людиною, хоче, щоб я був спокійним. Він намагався шукати мене кількома передачами, коли я вийшов. Я навіть не буду прати футболку після обіймів з Мессі. Варто визнати, що я був здивований, коли 15 днів тому дізнався про шанс перейти в Барселону. Це був хороший матч, впевнений, що голи прийдуть, тому я не хвилююсь", – цитує Брейтвейта Mundo Deportivo.

Данець отримав від Кіке Сетьєна 20 хвилин і встиг взяти участь у голах Артура та Мессі під завісу зустрічі.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт Барселона - Ейбар
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