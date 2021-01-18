Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр таки отримав серйозне покарання за участь у азартних іграх.

Дискваліфікація Кірана Тріпп'єра знову набула чинності, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Атлетіко досягнув призупинки дискваліфікації Тріпп'єра – мадридці підозрюють FA в нечесних іграх

Гравцю заборонено грати та тренуватись до 28 лютого. Також англієць має сплатити штраф у розмірі 70 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 30-річного англійця звинуватили у ставках на свій власний трансфер у 2019-му. Про перші підозри порушення регламенту Футбольна асоціація Англії оголосила ще у травні 2020 року.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Тріпп'єр провів 13 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами.

Атлетік феноменальним голом прибив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії – Мессі в тіні Грізманна та з ганьбою