Защитник Атлетико Киран Триппьер таки получил серьезное наказание за участие в азартных играх.

Дисквалификация Кирана Триппьера вновь обрела силу, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Игроку запрещено играть и тренироваться до 28 февраля. Также англичанин должен заплатить штраф в размере 70 000 фунтов стерлингов.

Напомним, 30-летнего англичанина обвинили в ставках на свой собственный трансфер в 2019-м. О первых подозрения нарушения регламента Футбольная ассоциация Англии объявила еще в мае 2020 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Триппьер провел 13 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами.

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