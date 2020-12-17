Сьогодні, 17 грудня, ФІФА оголошує переможців у 10 номінаціях за підсумками року.

Мессі став найкращим у 2019-му

Церемонія нагородження відбувається у віртуальному форматі. Пряма трансляція з Будинку ФІФА в Цюриху вже стартувала. Вона доступна на YouTube.

Нагороди вручають у 10 номінаціях:

Найкращий гравець

Найкраща гравчиня

Найкращий голкіпер

Найкраща голкіпер-жінка

Найкращий тренер чоловічої команди

Найкращий тренер жіночої команди

Чоловіча символічна збірна року

Жіноча символічна збірна року

Нагорода Пушкаша за найкращий гол

Нагорода Fair Play