The Best FIFA – трансляція нагородження найкращих у 2020 році
20:04 - Читать на русском
Сьогодні, 17 грудня, ФІФА оголошує переможців у 10 номінаціях за підсумками року.
Церемонія нагородження відбувається у віртуальному форматі. Пряма трансляція з Будинку ФІФА в Цюриху вже стартувала. Вона доступна на YouTube.
Нагороди вручають у 10 номінаціях:
Найкращий гравець
Найкраща гравчиня
Найкращий голкіпер
Найкраща голкіпер-жінка
Найкращий тренер чоловічої команди
Найкращий тренер жіночої команди
Чоловіча символічна збірна року
Жіноча символічна збірна року
Нагорода Пушкаша за найкращий гол
Нагорода Fair Play
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