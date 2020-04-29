Футбол слід відкласти до вересня, – керівник медичної служби ФІФА

Очільник медичного комітету ФІФА закликав не поспішати з поновленням футбольних матчів.

Мішель Д'Хуг, який очолює медичний комітет ФІФА, рекомендує зачекати з прийняттям рішення щодо відновлення національних чемпіонатів. На думку функціонера, футбол повинен повернутися лише 1 вересня.

Д'Хуг вважає, що поки існують норми соціального дистанціювання, не можна допускати будь-яких контактів між футболістами команд-суперниць. Навіть масове проведення тестів на коронавірус не гарантує запобігання хвороби, адже в будь-якому разі футбол залишається контактним видом спорту.

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"Світ не готовий до повернення футболу. Залишається тільки сподіватися, що ситуація зміниться. Наразі нам залишається лише терпіти та чекати. Це найдраматичніша ситуація з часів Другої світової війни. Ми не повинні її недооцінювати.

Це не питання грошей, це питання життя і смерті. Тим більше, що ми не знаємо, коли настане пік епідемії у різних країнах", – цитує представника ФІФА Sky Sports.

Нагадаємо, раніше УЄФА закликав національні асоціації завершити чемпіонати до серпня, а після цього планується зіграти поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

До слова, вже 2 чемпіонати Європи завершені достроково – відповідне рішення прийняли у Нідерландах та Франції. Близькі до такого невтішного вердикту і бельгійці.

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