У товариському матчі між Марокко та Перу не було голів, зате не бракувало емоцій.

Цей поєдинок мав всі шанси залишитися поза увагою більшої частини футбольних уболівальників. Проте сумні нулі на табло відійшли на другий план, адже на полі було по-справжньому гаряче.

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Наприкінці гри чергову атаку марокканців зупинили лише фолом. Карлос Самбрано збив Соф'яна Буфаля, після чого вирішив вдарити суперника, який вже лежав на газоні. Той у відповідь відмахнувся. Емоції спалахнули, й команди влаштували масову штовханину. Арбітрам вдалося вгамувати футболістів. Обидва заколотники отримали по червоній картці.

До слова, Карлос Самбрано має своїй кар'єрі український період. Перуанець належав Динамо з 2018-го по 2020 рік, але так і не зіграв за київську команду в офіційних матчах.