ФІФА обрала трьох кандидатів на звання найкращого тренера року
17:10 - Читать на русском
Одразу два представники АПЛ змагатимуться за почесне звання.
До трійки найкращих тренерів за версією ФІФА увійшли Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Роберто Манчіні (збірна Італії) та Томас Тухель (Челсі).
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Церемонія нагородження The Best відбудеться 17 січня. Нагадаємо, минулорічним переможцем у цій номінації став головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.
Нагадаємо, збірна Італії перемогла Євро-2020, Челсі здобув кубок Ліги чемпіонів, а Гвардіола привів Сіті до чергового "золота" АПЛ.
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