Гвардіола заразився коронавірусом – у Манчестер Сіті хворіють понад 20 осіб
16:10 - Читать на русском
У таборі Манчестер Сіті потерпають від пандемії.
Наставник Манчестер Сіті здав позитивний тест на COVID-19 та пропустить матч Кубка Англії проти Суіндона, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Також захворів на коронавірус помічник головного тренера Хуанма Лільо.Зараз у таборі "містян" ізольовано 21 особу, серед яких 14 працівників та 7 футболістів.
Після 21-го туру англійської першості Манчестер Сіті впевнено лідирує, випереджаючи Челсі на 10 очок.
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