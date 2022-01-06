У таборі Манчестер Сіті потерпають від пандемії.

Наставник Манчестер Сіті здав позитивний тест на COVID-19 та пропустить матч Кубка Англії проти Суіндона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також захворів на коронавірус помічник головного тренера Хуанма Лільо.Зараз у таборі "містян" ізольовано 21 особу, серед яких 14 працівників та 7 футболістів.

Після 21-го туру англійської першості Манчестер Сіті впевнено лідирує, випереджаючи Челсі на 10 очок.

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