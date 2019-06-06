Челсі та Реал зупинились на сумі 100 млн євро за Азара

Вінгер Челсі Еден Азар перейде в мадридський Реал за 100 млн євро.

Мадридський Реал та лондонський Челсі узгодили перехід вінгера "пенсіонерів" Едена Азара, повідомляє The Guardian. "Королівський клуб" заплатить 100 млн євро.

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Раніше повідомлялось, що "сині" прагнуть отримати більшу суму за бельгійця, тоді як "вершкові" хотіли заплатити саме 100 млн.

Реал вже оформив перший зірковий трансфер цього літа – ряди клубу поповнив сербський бомбардир Лука Йовіч, який 7 червня може зіграти проти збірної України в рамках відбору Євро-2020.

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