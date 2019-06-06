toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА - СЕРБІЯ НІДЕРЛАНДИ - АНГЛІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРИ

Челсі та Реал зупинились на сумі 100 млн євро за Азара

10:50 437 Читать на русском
Челсі та Реал зупинились на сумі 100 млн євро за Азара
Еден Азар / ФК Челсі

Вінгер Челсі Еден Азар перейде в мадридський Реал за 100 млн євро.

Мадридський Реал та лондонський Челсі узгодили перехід вінгера "пенсіонерів" Едена Азара, повідомляє The Guardian. "Королівський клуб" заплатить 100 млн євро.

Йовіч прокоментував свій перехід в Реал

Раніше повідомлялось, що "сині" прагнуть отримати більшу суму за бельгійця, тоді як "вершкові" хотіли заплатити саме 100 млн.

Реал вже оформив перший зірковий трансфер цього літа – ряди клубу поповнив сербський бомбардир Лука Йовіч, який 7 червня може зіграти проти збірної України в рамках відбору Євро-2020.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

blog_ava
Красивий хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Швейцарія – 3:1
00:40
3168
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Челсі Челсі Трансфери Трансфери Челсі Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
55
хв
Нідерланди
21:45
Англія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук