ФІФА надіслала в РФС лист, в якому повідомляється, що допінг-проба нападника Володимира Обухова, взята у 2013 році на зборах молодіжної збірної Росії в Новогорську і значилася як негативна, насправді містила сліди забороненої речовини – метандієнону. Крім того, ФІФА разом з ВАДА підозрюють Московську лабораторію в приховуванні позитивної допінг-проби, повідомляє Чемпіонат.

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"Існують переконливі докази, що були зроблені спроби приховати несприятливий результат аналізу (AAF) за допомогою альтернативної методології зникнення позитивних допінг-проб (alternative DPM), а також позбутися слідів цього приховування. Крім того, департамент розвідки і розслідувань ВАДА дійшов висновку, що ви вчинили порушення антидопінгових правил, але ваша проба була помилково заявлена ​​в систему АДАМС Московської лабораторією як негативна", – повідомляється в листі.

Все той же Чемпіонат зробив запит у Російський футбольний союз і дізнався, що Обухов не єдиний підозрюваний. ФІФА відкрила дисциплінарні провадження щодо двох футболістів та однієї футболісти різних збірних Росії. Всі справи датовані 2013 роком. Якщо гравцям не вдасться довести відсутність провини, їх можуть дискваліфікувати на термін до чотирьох років.

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