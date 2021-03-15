ФИФА направила в РФС письмо, в котором сообщается, что допинг-проба нападающего Владимира Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске и числилась как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещенного вещества – метандиенона. Кроме того, ФИФА вместе с ВАДА подозревают Московскую лабораторию в сокрытии положительной допинг-пробы, сообщает Чемпионат.

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"Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия. Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришел к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ошибочно заявленная в систему АДАМС Московской лабораторией как негативная", – сообщается в письме.

Все тот же Чемпионат сделал запрос в Российский футбольный союз и узнал, что Обухов не единственный подозреваемый. ФИФА открыла дисциплинарное производство в отношении двух футболистов и одной футболисты разных сборных России. Все дела датированы 2013 годом. Если игрокам не удастся доказать отсутствие вины, их могут дисквалифицировать на срок до четырех лет.

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