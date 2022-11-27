Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа разместил на своих бутсах российский триколор. Пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти не видит в этом проблему.

"Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия об этом знает, но здесь нет проблемы, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, это лишь флаг его страны. Дисциплинарная комиссия знает о его бутсах, но проблем нет. Он из Камеруна и России. Имеет двойное гражданство", – цитирует Марти NRK.

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Замечание, что поступок камерунца имеет гораздо больший политический знак, чем ношение капитанской повязки One Love, пресс-секретарь ФИФА решил оставить без объяснения: "Я не хочу вдаваться в подробности. Это все, что я хочу сказать".

Напомним, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину спорт оккупантов оказался в изоляции. Однако ФИФА остается одной из организаций, которая продолжает оправдывать россиян, непосредственно не причастных к военным преступлениям. В частности, такая риторика присуща президенту организации Джанни Инфантино.

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