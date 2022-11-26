Півзахисник збірної Камеруну Гаель Ондуа змушений був пояснювати свої дії у матчі першого туру Мундіалю проти Швейцарії (0:1). Він вийшов на поле у бутсах з прапором країни-терористки.

"Бачу велику увагу до моїх бутсів. І про всяк випадок хочу підкреслити, що зображений на них російський прапор – це знак поваги до країни, в якій я виріс, сформувався і здобув футбольну освіту.

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На Росії живуть мої рідні, вони завжди зі мною. Це наш із ними спільний дім. У бутсах із російським прапором я граю вже дуже багато років і не збираюся порушувати цю традицію. Усім гарного дня! Нехай все у всіх буде чудово", – написав Ондуа у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Гаель вийшов у взутті зі стягами Камеруну та країни 404. У нього два громадянства, але він не раз говорив, що більше почувається представником терористів та окупантів. Все дитинство він провів на Росії, а його батько працював у посольстві. Про війну в Україні Ондуа, звісно ж, мовчить.

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