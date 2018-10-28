ФФУ звинуватили у виведенні 1 мільйона доларів через офшори – Павелко вже прокоментував інформацію

Президент ФФУ Андрій Павелко відреагував на інформацію, яка з'явилася сьогодні у ЗМІ про те, що ФФУ начебто вивела в офшори понад мільйон доларів США.

Програма "Схеми" опублікувала сюжет із результатами розслідування діяльності Федерації футболу України. В ході розслідування було встановлено, що з бюджету ФФУ було виведено понад мільйон доларів через закупівлю обладнання для виробництва трави для футбольних полів через фірму-посередника S.D.T FZE, яка зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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Туди ж начебто літав і сам президент Федерації футболу Андрій Павелко, де зустрічався із керівником підприємства.

Крім того, якщо вірити розслідуванню, до корупційних схем може бути причетний і генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький, повідомляє Радіо Свобода.

Сам Андрій Павелко під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами прокоментував дану інформацію.

"Ніяких інтересів – ані особистих, ані дотичних, ні в кого з Федерації в Еміратах немає і бути не може. Наші працівники навіть можуть пройти детектор брехні", – сказав Павелко "Футбол 24" на зустрічі з журналістами в п'ятницю.

Президент ФФУ також продемонстрував офіційну відповідь від компанії Polytan від 2016 року, яка "підтвердила, що прийняла правильне рішення" (мова йде про те, що ця компанія рекомендувала компанію S.D.T з ОАЕ, яка закуповувала обладнання для виробництва футбольних полів для заводу ФФУ Продакшн).

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Президент ФФУ наголосив, що у розслідуванні програми "Схеми" не була показана повністю вся надана інформація, зокрема, відповідь від компанії Polytan. Крім того, Павелко також зазначив, що в майбутньому буде продемонстрована структура власності, і це підтвердить, що там "немає нікого з України".

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