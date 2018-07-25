НАЗК вимагає від директора ФФУ Продакшн надати інформацію для з’ясування можливих порушень з боку Павелка

Національне агентство з питань запобігання корупції вказує, що ТОВ ФФУ Продакшн не надало інформацію, яка потрібна для з’ясування обставин щодо можливих порушень з боку народного депутата та президента Федерації футболу України Андрія Павелка.

Як повідомили в НАЗК, 25 липня на своєму засіданні відомство внесло припис директору ТОВ ФФУ Продакшн Андрію Бондаренку у зв’язку з невиконанням законних вимог щодо надання інформації та документів, що є порушенням вимог ч. 4 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції".

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"ТОВ ФФУ Продакшн не надало в повному обсязі інформацію та копії документів на запит НАЗК, надісланий з метою з’ясування викладених у повідомленні однієї з громадських організацій обставин стосовно можливих порушень народним депутатом України Андрієм Павелком вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності", – повідомили у НАЗК.

Згідно з приписом, НАЗК вимагає надати запитувану інформацію та копії документів.

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У відомстві нагадали, що його приписи є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену ст. 188-46 КУпАП (накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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