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ФФУ назвала дату та час проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України

12:16 333 Читать на русском
ФФУ назвала дату та час проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України
Кубок України / ФК Шахтар

Стали відомі дати та час проведення чвертьфінальних матчів Кубка України.

Дати матчів були перенесені з 3-го квітня на 7-е через проведення Президентських виборів в Україні.

ФФУ назвала дати матчів та час жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

Дати проведення матчів 1/4 фіналу:

Інгулець – Карпати – 7 квітня, початок о 14:00;

Львів – Зоря – 7 квітня, початок о 14:00;

СК Дніпро-1 – Ворскла 7 квітня, початок о 17:00;

Шахтар – Динамо – 7 квітня, початок о 17:00.

Нагадаємо, у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни. Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України пройде 8 квітня в Києві в Будинку футболу о 13:00.

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