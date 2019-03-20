ФФУ назвала дату та час проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України

Стали відомі дати та час проведення чвертьфінальних матчів Кубка України.

Дати матчів були перенесені з 3-го квітня на 7-е через проведення Президентських виборів в Україні.

ФФУ назвала дати матчів та час жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

Дати проведення матчів 1/4 фіналу:

Інгулець – Карпати – 7 квітня, початок о 14:00;

Львів – Зоря – 7 квітня, початок о 14:00;

СК Дніпро-1 – Ворскла – 7 квітня, початок о 17:00;

Шахтар – Динамо – 7 квітня, початок о 17:00.

Нагадаємо, у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни. Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України пройде 8 квітня в Києві в Будинку футболу о 13:00.