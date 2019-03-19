ФФУ назвала дати матчів та час жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

Визначена дату проведення півфінальних поєдинків розіграшу Кубка України-2019.

Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 17 квітня 2019 року. Жеребкування цієї стадії турніру пройде в Києві в "Будинку футболу" 8 квітня о 13:00, повідомляє прес-служба ФФУ.

Шахтар – Динамо: розпочався продаж квитків на матч Кубка України

Зазначається, що зміни були внесені через проведенням виборів Президента України та за клопотанням головного тренера національної збірної Андрія Шевченка.

Клуби УПЛ підтримали перенесення матчів через вибори Президента України

Місця проведення та час початку матчів повинні бути визначені до 22 березня включно. Нагадаємо, в розіграші Кубка України досі беруть участь Динамо, Шахтар, Зоря, Ворскла, Карпати, Львів, Інгулець та СК Дніпро-1.