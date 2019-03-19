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ФФУ назвала дати матчів та час жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

18:41 128 Читать на русском
ФФУ назвала дати матчів та час жеребкування 1/2 фіналу Кубка України
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Визначена дату проведення півфінальних поєдинків розіграшу Кубка України-2019.

Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 17 квітня 2019 року. Жеребкування цієї стадії турніру пройде в Києві в "Будинку футболу" 8 квітня о 13:00, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Зазначається, що зміни були внесені через проведенням виборів Президента України та за клопотанням головного тренера національної збірної Андрія Шевченка.

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Місця проведення та час початку матчів повинні бути визначені до 22 березня включно. Нагадаємо, в розіграші Кубка України досі беруть участь Динамо, Шахтар, Зоря, Ворскла, Карпати, Львів, Інгулець та СК Дніпро-1.

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