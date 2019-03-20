ФФУ назвала дату и время проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины

Стали известны даты и время проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины.

Даты матчей были перенесены с 3-го апреля на 7-е в связи с проведением президентских выборов в Украине.

ФФУ назвала даты матчей и время жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Даты проведения матчей 1/4 финала:

Ингулец – Карпаты – 7 апреля, начало в 14:00;

Львов – Заря – 7 апреля, начало в 14:00;

СК Днепр-1 – Ворскла – 7 апреля, начало в 17:00;

Шахтер – Динамо – 7 апреля, начало в 17:00.

Напомним, в плане-календаре текущего сезона произошли изменения. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины пройдет 8 апреля в Киеве в Доме футбола в 13:00.