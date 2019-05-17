ФФУ готова повністю профінансувати впровадження VAR в УПЛ

Президент ФФУ Андрій Павелко наголосив, що організація візьме на себе всі фінансові витрати, щоб допомогти УПЛ.

"Тут доводиться підставляти плече і допомагати нашим клубам в цій системі.

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VAR оплачує ФФУ? Так. Ми повністю взяли це на себе. Це рука допомоги нашим партнерам із Прем'єр-ліги, щоб наші клуби вже з наступного сезону могли користуватися VAR", – сказав Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відзначимо, що сьогодні, 17 травня, відбудеться конгрес ФФУ, на якому одним з питань розгляду стане впровадження VAR (Системи Відеодопомога арбітрам) в українському футболі.

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