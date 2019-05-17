toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

ФФУ готова повністю профінансувати впровадження VAR в УПЛ

17 травня 11:50 2947 Читать на русском
ФФУ готова повністю профінансувати впровадження VAR в УПЛ
Андрій Павелко / фото із соцмереж

Президент ФФУ Андрій Павелко наголосив, що організація візьме на себе всі фінансові витрати, щоб допомогти УПЛ.

"Тут доводиться підставляти плече і допомагати нашим клубам в цій системі.

Арсенал-Київ – Чорноморець: у роздягальню зайшла людина і дала "смачного ляща" арбітру матчу, – журналіст

VAR оплачує ФФУ? Так. Ми повністю взяли це на себе. Це рука допомоги нашим партнерам із Прем'єр-ліги, щоб наші клуби вже з наступного сезону могли користуватися VAR", – сказав Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відзначимо, що сьогодні, 17 травня, відбудеться конгрес ФФУ, на якому одним з питань розгляду стане впровадження VAR (Системи Відеодопомога арбітрам) в українському футболі.

Найефективніший гравець атаки Динамо – ритуальна жертва Хацкевича, що заперечує мантри про "молоду команду"

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3582
Теги
УПЛ Відеоасистент арбітра (VAR) Андрій Павелко ФФУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
18
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук