Арсенал-Київ – Чорноморець: у роздягальню зайшла людина і дала "смачного ляща" арбітру матчу, – журналіст

Відомий журналіст Констянтин Андріюк розповів про скандальний епізод, який трапився після матчу 28-го туру УПЛ Арсенал-Київ – Чорноморець.

"Після гри в роздягальню до суддів зайшла людина і дала смачного ляща арбітру матчу Віктору Копієвському. Хто ця людина, наразі достеменно невідомо. Одні мої джерела кажуть, що це – вболівальник, інші – він зі структури клубу Арсенал.

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Ляща арбітр дістав, вочевидь, за призначений пенальті у ворота Арсенала, на останніх хвилинах гри. Я анонімно перепитав у знайомих фахівців арбітражу і мені висловили думку, що пенальті доволі суперечливий.

Про застосування фізичної сили арбітр Копієвський відзначив у своєму рапорті. Вочевидь, у комітеті арбітрів знають, хто ця людина і як вона потрапила до роздягальні арбітрів. Але мовчать. Так зручніше.

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В будь-якому разі вважаю, шо бити арбітрів – це неправильно. А правильно самим арбітрам та комітету арбітрів публічно пояснювати чому рефері на полі прийняв те чи інше сумнівне рішення. І тоді таких лящів у роздягальнях точно поменшає", – написав Андріюк на своїй сторінці у Фейсбук.