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Арсенал-Київ – Чорноморець: у роздягальню зайшла людина і дала "смачного ляща" арбітру матчу, – журналіст

17 травня 10:06 4680 Читать на русском
Арсенал-Київ – Чорноморець: у роздягальню зайшла людина і дала "смачного ляща" арбітру матчу, – журналіст
Арсенал-Київ – Чорноморець / фото: ФК Арсенал-Київ

Відомий журналіст Констянтин Андріюк розповів про скандальний епізод, який трапився після матчу 28-го туру УПЛ Арсенал-Київ – Чорноморець.

57’ Сергій Вакуленко
77’ Сергій Вакуленко
89’ Олександр Ковпак
 
Арні Вільх'яльмссон 10’
Володимир Аржанов 45+1’
Дмитро Семенів 62’
Руслан Бабенко 90+1’
10’ Арні Вільх'яльмссон
45+1’ Володимир Аржанов
57’ Сергій Вакуленко
62’ Дмитро Семенів
77’ Сергій Вакуленко
89’ Олександр Ковпак
90+1’ Руслан Бабенко

"Після гри в роздягальню до суддів зайшла людина і дала смачного ляща арбітру матчу Віктору Копієвському. Хто ця людина, наразі достеменно невідомо. Одні мої джерела кажуть, що це – вболівальник, інші – він зі структури клубу Арсенал.

Арсенал-Київ – Чорноморець –​​​​​​​ 3:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Ляща арбітр дістав, вочевидь, за призначений пенальті у ворота Арсенала, на останніх хвилинах гри. Я анонімно перепитав у знайомих фахівців арбітражу і мені висловили думку, що пенальті доволі суперечливий.

Про застосування фізичної сили арбітр Копієвський відзначив у своєму рапорті. Вочевидь, у комітеті арбітрів знають, хто ця людина і як вона потрапила до роздягальні арбітрів. Але мовчать. Так зручніше.

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В будь-якому разі вважаю, шо бити арбітрів – це неправильно. А правильно самим арбітрам та комітету арбітрів публічно пояснювати чому рефері на полі прийняв те чи інше сумнівне рішення. І тоді таких лящів у роздягальнях точно поменшає", – написав Андріюк на своїй сторінці у Фейсбук.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арбітри Комітет арбітрів ФФУ Костянтин Андріюк Арсенал-Київ - Чорноморець
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