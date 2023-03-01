Кубок Нідерландів, 1/4 фіналу

Херенвен – Фейєнорд 0:1

Гол: Хіменес, 80

У середу, 1 березня, роттердамський Фейєнорд виграв на виїзді у Херенвена у чвертьфіналі Кубка Нідерландів і пробився до півфіналу турніру (1:0). Єдиний гол був забитий на 80-й хвилині - мексиканський центрфорвард Сантьяго Хіменес з передачі Даніло, який з'явився на полі по перерві.

Основний воротар Фейєнорда може пропустити матч із Шахтарем

Один із ключових епізодів зустрічі трапився на 67-й хвилині за рахунку 0:0. Захисник Нерайшо Касанвірйо, який з'явився на полі у другому таймі, завалив у власному штрафному майданчику нападника Херенвена Усаму Сахрауї, але арбітр Пол ван Букель вирішив, що ця дія не тягне на пенальті.

Так Фейєнорд вийшов у півфінал Кубка Нідерландів вп'яте за останні 8 років.